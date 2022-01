In Italia e per la precisione a Padova, si trova un prato senza erba, che costituisce una delle piazze più grandi d’Europa: Prato della Valle. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare in base al nome, non si tratta di un prato vero e proprio ma appunto di una piazza bellissima e particolare che con i suoi 88620 metri quadrati è la quinta più grande d’Europa.

@Shutterstock