Laura Pausini risponde piccata ad Amadeus?

View this post on Instagram

Ciao Roma bella, vado in Spagna una settimana e poi… ritorno da te! Adiós, Roma bella. Voy a estar en España una semana y luego… ¡volveré junto a ti! Bye my beautiful Rome, I’m going to Spain for a week and then… I will come back to you! Adeus, bela Roma. Vou ficar na Espanha por uma semana e depois… vou voltar com você! Au revoir Rome, je vais en Espagne pendant une semaine et puis… Je reviens! Photo: @julianhargreaves #Roma #Madrid #Red