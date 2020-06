Il giovane Montalbano, nuovo episodio: Ritorno alle origini

In questo episodio sono moltissimi i richiami alla struttura del futuro Montalbano: dopo l’iniziale scontro dovuto alla gelosia, Salvo capisce che Augello non è solo un donnaiolo, ma anche un validissimo investigatore e un amico. Lo aiuterà infatti in modo determinante a risolvere il caso del rapimento lampo di una bambina.

Inoltre vediamo comparire in questa situazione per la prima volta Giuseppe Fazio, il precisissimo e attento figlio di Carmine: durante l’indagine Carmine ha un malore e Montalbano capisce che forse per lui è giunto il momento della pensione, ma che ha un valido erede che gli sarà di grandissimo aiuto in futuro.