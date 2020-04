Il virus non sparirà con l'estate

Molti di noi nutrivano la speranza che l’arrivo dell’estate avrebbe portato via il coronavirus. Tuttavia, i test di alcuni scienziati dell’Università Aix Marseille, in Francia, hanno dimostrato che il virus resiste anche alle alte temperature, rivelando i gradi esatti ai quali muore. Una brutta notizia per tutti coloro che stavano facendo programmi in vista dell’estate.

Foto: Shutterstock