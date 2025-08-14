Il corridoio nascosto dei Musei Vaticani che ti porta in tutta Italia in pochi secondi

Nonostante siano documenti cartografici tanto antichi, la loro precisione è in certi casi davvero stupefacente. Le coste, i rilievi e le città sono delineati con un’attenzione maniacale. Anche perché i cartografi dell’epoca non avevano né droni né aerei: il loro “satellite” era l’ingegno, unito a secoli di osservazioni e rilievi a piedi e via mare.

Photo Credits: Alessia Malorgio