Durante la prima puntata, Rebecca è stata colta in flagrante dalla sorvegliante con delle lamette ed ha ammesso candidamente che le servono per togliersi i peli e non diventare “come Chewbecca”: poi, alla domanda diretta della sorvegliante che le ha chiesto cosa volesse fare da grande, ha risposto “Chiara Ferragni”.



Cosa ne pensa la Chiara Ferragni originale? Ovviamente in molti le avranno segnalato il video, postato dal profilo ufficiale del relaity di Rai2 e Chiara ha commentato con una faccina sorridente ma perplessa.