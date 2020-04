Il Ciclone, grande classico anni '90

Natalia Estrada era già un volto noto della tv: aveva condotto “Il gioco delle coppie” al fianco dell’allora marito Giorgio Mastrota e con “Il Ciclone” raggiunse l’apice del successo. Per ancora qualche tempo ha lavorato in tv alla conduzione di programmi famosi come “Il Quizzone”e “La sai l’ultima”, prima di iniziare a ridurre notevolmente la sua presenza in video. Il matrimonio con Mastrota, dal quale era nata anche una figlia, è finito nel 1998: oggi Natalia si è dedicata completamente alla sua passione per l’equitazione insieme al nuovo compagno ed ha aperto un maneggio. E’ molto diversa da com’era negli anni ’90: ha dismesso lustrini e pailettes per indossare a tempo pieno stivali e cappelli da cowboy.