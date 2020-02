Perché i Me contro Te non andranno a Sanremo?

Tuttavia, come hanno rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, hanno dovuto rinunciare per una serie di impegni professionali pregressi che hanno impedito loro di poter comparire una sera alla kermesse.

“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour”, hanno svelato gli stessi Me Contro Te, che così deluderanno tutti quei fan che si aspettavano di vederli in tv.

Foto: Kikapress