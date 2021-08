1995: Leonardi Pieraccioni debuttava alla regia

Nel 1995 Leonardo Pieraccioni debuttava alla regia con il suo primo film ‘I Laureati’. Nel cast assieme a lui, l’amico di una vita Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta. Un film in cui Pieraccioni voleva solo recitare all’inizio, come ha raccontato lui stesso durante una trasmissione Sky; a convincerlo a passare dietro la macchina da presa fu il produttore Vittorio Cecchi Gori dicendogli che in fin dei conti un regista doveva saper fare solo due cose: i primi piani e le inquadrature totali.

Per questa regia Pieraccioni vincerà il David di Donatello 1996 come miglior regista esordiente

