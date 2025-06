I laghi più belli del Lazio: Il lago di Bolsena

Il Lago di Martignano, invece, è un piccolo gioiello sito a due passi da Roma, tra Anguillara Sabazia e Campagnano di Roma.

Bacino incontaminato formatosi in un cratere spento, è parte del parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano. Non è raggiungibile se non passando dai fondi e dagli agriturismi circostanti. L’ideale per una visita inconsueta ma sicuramente d’impatto.

foto: Shutterstock