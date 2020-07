I fan di Alessandro Greco rivogliono Zero e Lode

Era tornato in tv con un programma a basso costo e alto rendimento ma Alessandro Greco con Zero e Lode è andato in onda solo per una edizione. Un vero peccato, a detta di molti, che ancora oggi non si spiegano perché il conduttore non riesca a tornare in Rai. Alcuni telespettatori, insoddisfatti dell’attuale programmazione, ne reclamano il ritorno e su Twitter si moltiplicano gli appelli.

LEGGI ANCHE — Cambio di vita per Alessandro Greco e Beatrice Bocci, ecco cosa rivelano

Foto: Kikapress