Milano, Highline è il nuovo punto panoramico sopra la Galleria Vittorio Emanuele II: la passeggiata sospesa a 40 metri che lascia senza fiato

Milano cambia volto quando la si guarda dall’alto, soprattutto se il punto di osservazione corre sopra uno dei suoi luoghi più celebri. Highline Milano è il percorso panoramico sospeso sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, a circa 40 metri di altezza: una passeggiata che regala scorci spettacolari sul Duomo, sul centro storico e sullo skyline cittadino, trasformandosi in uno dei luoghi più instagrammabili e suggestivi della città meneghina.

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