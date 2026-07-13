Milano, Highline è il nuovo punto panoramico sopra la Galleria Vittorio Emanuele II: la passeggiata sospesa a 40 metri che lascia senza fiato
Milano cambia volto quando la si guarda dall’alto, soprattutto se il punto di osservazione corre sopra uno dei suoi luoghi più celebri. Highline Milano è il percorso panoramico sospeso sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, a circa 40 metri di altezza: una passeggiata che regala scorci spettacolari sul Duomo, sul centro storico e sullo skyline cittadino, trasformandosi in uno dei luoghi più instagrammabili e suggestivi della città meneghina.
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Photo Credits @DISCLOSERS
Una passeggiata sospesa sopra la Galleria
La visita parte dallo Skywalk, un itinerario panoramico che corre sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II. Il percorso permette di osservare Milano da una prospettiva insolita, mentre un’audioguida racconta la città che si apre sotto i piedi.
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La Sala degli Orologi e la Milano del passato
Il percorso prosegue nella storica Sala degli Orologi,oggi accessibile al pubblico. Qui si incontrano opere di artisti emergenti, fotografie d’epoca e la centrale che, a partire dal 1932, regolava gli orologi pubblici della città.
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La terrazza panoramica con vista sul Duomo
Il momento più spettacolare arriva sulla terrazza affacciata direttamente su Piazza Duomo. Da qui lo sguardo abbraccia la Madonnina, i tetti del centro storico e il profilo urbano di Milano, grazie a una visuale particolarmente ampia e vicina ai 360 gradi.
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Uno dei luoghi più instagrammabili di Milano
Tra prospettive sospese, dettagli architettonici e fotografie con il Duomo sullo sfondo, Highline Milano è una tappa ideale per chi cerca fotografie d’effetto. Un punto panoramico che combina storia, cultura e spettacolo urbano a 40 metri di altezza.
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