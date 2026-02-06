Apre Highline a Milano: la nuova passeggiata sospesa a 40 metri che lascia senza fiato

Highline: una passeggiata sospesa tra Duomo e Scala

Il cuore dell’esperienza Highline è la Skywalk: oltre 250 metri di passerella panoramica che corre a 40 metri dal suolo tra Piazza Duomo e Piazza della Scala. Un cammino in quota che regala prospettive sorprendenti sui tetti e sullo skyline, accompagnato da pannelli informativi dedicati alla storia della Galleria.

Photo Credits @DISCLOSERS