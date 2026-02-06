Apre Highline a Milano: la nuova passeggiata sospesa a 40 metri che lascia senza fiato
Milano si prepara ad aggiungere una nuova esperienza spettacolare al suo panorama urbano. Da domani, 7 febbraio, apre Highline: una passeggiata sospesa a 40 metri d’altezza che permette di camminare sopra uno dei luoghi simbolo della città. Un percorso in quota che promette viste inedite, emozioni forti e un nuovo modo di osservare il cuore milanese dall’alto, in modo da perdersi a volo d’uccello nella sua storia, nella sua architettura e nel suo meraviglioso skyline.
Highline: una passeggiata sospesa tra Duomo e Scala
Il cuore dell’esperienza Highline è la Skywalk: oltre 250 metri di passerella panoramica che corre a 40 metri dal suolo tra Piazza Duomo e Piazza della Scala. Un cammino in quota che regala prospettive sorprendenti sui tetti e sullo skyline, accompagnato da pannelli informativi dedicati alla storia della Galleria.
La Sala degli Orologi riapre al pubblico
Per la prima volta apre la storica Sala degli Orologi, ambiente simbolico sopra l’arco d’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II. Restaurata e trasformata in ArtSpace, ospita una mostra che racconta l’evoluzione urbana di Milano tra passato, presente e futuro, attraverso immagini storiche e reinterpretazioni contemporanee.
Una terrazza panoramica mai vista prima
Il percorso culmina su una terrazza panoramica finora nascosta, affacciata direttamente sulla Madonnina. Raggiungibile anche grazie a un nuovo ascensore panoramico in vetro, il rooftop offre una vista aperta sul centro storico e restituisce ai visitatori uno spazio sospeso pensato per osservare e vivere la città dall’alto.
Cultura, sostenibilità e nuove tecnologie
Highline nasce come polo culturale contemporaneo: audioguida narrativa gratuita, aree verdi pensili, illuminazione a basso consumo e un innovativo impianto fotovoltaico integrato in un monumento storico. Un progetto che unisce tutela, accessibilità e sostenibilità, restituendo alla città spazi rimasti chiusi per anni.
