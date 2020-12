Harry Potter e i doni della morte, prima parte del finale della saga

Harry Potter e i doni della morte è la prima parte del finale della saga più appassionante di sempre: Harry, giunto all’ultimo anno di scuola, deve affrontare il Male supremo e deve farlo da solo. Il film è uscito nel 2009, per la regia di David Yates ed è stato il terzo film della saga in ordine di incasso: in Italia ha tagliato il traguardo dei 900 milioni, mentre nel mondo l’incasso totale è stato di 960.283.305 milioni di dollari.