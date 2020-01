Meghan Markle racconta la sua verità va in tv?

Quando però lei ha ottenuto successo, si sarebbe dimenticata di suo padre, allontanato ancor di più dopo aver sposato Harry. Thomas Markle ce l’ha con tutti: “A questo punto, sono in debito con me. La famiglia reale è in debito con me. Harry, Meghan. Dovrei essere ricompensato dopo tutto quello che ho passato. Mia figlia mi ha detto che quando sarei stato vecchio si sarebbe occupata di me. Bene, io sono vecchio – è tempo che lei si prenda cura del suo papà” ha detto durante l’intervista a Channel 5.

Foto: Kikapress