Harry e Meghan in pubblico

Un ultimo addio di Harry alla vecchia fiamma Chelsy Davy, secondo quanto riportato da The Sun.

Il principe Harry ha salutato gli amici a una festa d’addio a Londra. Tra i presenti c’era la sua ex Chelsy Davy, fidanzata di lunga data di Harry, con cui il principe ha deciso di interrompere qualsiasi contatto dopo aver sposato Meghan a maggio 2018.

Alla festa di addio, secondo gli amici, i due ex, legati da un affetto profondo, si sarebbero abbracciati a lungo.

Alcuni hanno scherzato sul fatto che non voleva che Meghan lo localizzasse sul GPS.