Meghan Markle furiosa con Harry

Secondo la ricostruzione del magazine, Harry sarebbe uscito per andare a bere qualcosa a casa di Adele senza avvertire la moglie Meghan, che invece quando non è con il piccolo Archie è impegnatissima nelle sue attività pubbliche (e, secondo la stampa, nelle public relations con Hollywood, per far ripartire la sua carriera da attrice).

La duchessa si sarebbe accorta dell’assenza di Harry tramite un membro dello staff e sarebbe andata su tutte le furie: gelosia o mania di controllo, non è dato saperlo, anche se quello fra Harry e Adele non sembra proprio un flirt, ma solo una innocente amicizia.