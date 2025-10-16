Halloween a Roma, il Ghost Tour che devi fare almeno una volta: passeggiata da brivido tra fantasmi e leggende della Capitale
Sai che quando tramonta il Sole e la Capitale si veste d’arancio, i vicoli di Roma si trasformano in un teatro d’ombre e sussurri, di apparizioni e suoni strani? Sono i mille misteri di cui è intrisa la Capitale e che la rendono perfetta per un tour “spettrale” di Halloween che attraversa tutta la città, tra storie sepolte e leggende mai morte… Ma cosa nasconde davvero il lato più misterioso della Città Eterna?
Piazza del Campidoglio e Musei Capitolini
Partiamo dal Campidoglio, luogo simbolo dei templi di Giove e Giunone, sacro agli antichi romani. Sul Colle aleggia ancora la presenza degli antichi patrizi, tanto che si racconta che tante figure di bianco vestite facciano la loro comparsa nelle notti di luna piena, infestando le scalinate di Michelangelo e i portici dei Musei Capitolini.
Piazza Venezia e Palazzo Venezia
Tristemente famoso per la storia d’Italia, sotto il balcone di Palazzo Venezia si nasconde un’ombra inquietante, che ci rimanda a un mondo spettrale che fa venire davvero i brividi. La leggenda narra di un cavaliere senza testa che fa le sue apparizioni nelle serate d’autunno, nel quale è possibile imbattersi anche attraversando le sale vuote dell’edificio.
Santa Maria della Vittoria e Cappella Cornaro
A Santa Maria della Vittoria, tra le pareti barocche che custodiscono l’“Estasi di Santa Teresa” di Bernini, si dice che al calar della notte risuonino strani lamenti. Alcuni visitatori giurano di aver visto le statue muovere gli occhi, come se osservassero attentamente tutti coloro che entrano nella cappella.
Piazza Navona
Dietro la bellezza scenografica di piazza Navona si nasconde un intreccio di delitti e apparizioni. I fantasmi dei nobili del diciassettesimo secolo si aggirerebbero tra i corridoi di Palazzo Pamphilj, mentre nei vicoli retrostanti sembra che si odano ancora i passi di chi cercava vendetta o perdono.
Campo de’ Fiori
Un tempo teatro di esecuzioni pubbliche, oggi cuore pulsante della movida romana, si dice che Campo de’ Fiori continui ad essere sorvegliata da spiriti inquieti. Tra le ombre dei lampioni e i riflessi delle finestre, qualcuno dice di scorgere figure evanescenti: forse le anime dei condannati che qui trovarono la loro fine…
