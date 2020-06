Guardia del corpo, un film storico che non perde smalto negli anni

Quello della locandina non fu il solo suggerimento di Kevin Costner andato a buon fine: fu sempre lui a consigliare a Whitney Houston di iniziare a cantare a cappella “I will always love you” e ancora lui, che evidentemente aveva capito il potenziale del brano, a convincere la produzione a farne la canzone perno di tutto il film. Inizialmente infatti si voleva usare “What Becomes of the Brokenhearted”, di Jimmy Ruffin, ma non se ne fece nulla perchè la stessa canzone, nella versione di Paul Young, venne inserita nella colonna sonora di “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno”. E’ andata meglio così, decisamente!