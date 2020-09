Grande Fratello, caduta di stile per Fausto Leali

Per capire il senso delle parole dell’estroso paroliere bisogna fare un passo indietro. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Fausto Leali non è riuscito a farsi amare particolarmente dal pubblico. Tutta colpa per alcune frasi controverse pronunciate in casa. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era fatto notare per aver difeso Benito Mussolini (che avrebbe fatto anche cose positive per l’Italia secondo lui). Poi se n’è uscito con un odioso epiteto nei confronti di Enock, il fratello di Mario Balotelli.