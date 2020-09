Giustizia per Willy ai Power Hits Estate 2020

Giustizia per Willy. Queste tre parole, che da giorni rimbalzano sui social sono risuonata ieri sera all’Arena di Verona durante i Power Hits Estate 2020. A pronunciarle, sul palco, tre artisti italiani, che hanno voluto tenere alta l’attenzione sul terribile omicidio di Colleferro. A fine esibizione, in una location vuota e per questo forse più potente, Fedez, Ghali e Gaia Gozzi hanno lanciato il loro messaggio contro la violenza e il razzismo. Chiedendo giustizia per un ragazzo morto sotto la ferocia dei suoi assassini.

Foto: Kikapress