Giuliana De Sio oggi come sta?

Nei commenti sono apparse molte esortazioni a dimostrare più gratitudine nei confronti del personale sanitario e dei medici che si stavano prendendo cura di lei. A queste polemiche, l’attrice ha risposto così:

prego gli haters di astenersi dal dire cattiverie e assurdità almeno su questo argomento(HO LETTO COSE LA CUI STUPIDITà SI ELEVA QUASI AD ARTE) e di rivolgere la loro attenzione ad altro. Non ho mai avuto la più pallida intenzione di polemizzare con il personale medico e paramedico dello spallanzani che ringrazio infinitamente per quello che stanno facendo per tuttti e che hanno fatto per me. e ora mi vado a fare un bel caffè. DAL VIRUS SI ESCE SIGNORI…. 😅 😅 😅 😅