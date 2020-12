Cercato, aspettato, desiderato e alla fine accaduto: stiamo parlando del bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip che, dopo essersi rincorsi per qualche giorno, alla fine sono riusciti a far esplodere la loro reciproca attrazione una volta in piscina.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy