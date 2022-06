Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite dagli italiani, conosciuta da tutti per aver partecipato a Uomini e donne ed avere avuto una relazione con Andrea Damante. I due sono stati insieme per anni, hanno vissuto una storia che nessuno potrà mai dimenticare che però non ha avuto un lieto fine.

FOTO: @KIKAPRESS