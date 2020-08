Giulia de Lellis incontra Chiara Ferragni in Sardena

Incontro ravvicinato ma non troppo per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Le influencer si sono ritrovate nello stesso locale in Sardegna, dove stanno trascorrendo le vacanze estive molti Vip (Sonia Bruganelli compresa…). La Ferragni è già tempo sull’isola, mentre Giulia ci è arrivata da poco. Qualcuno ha filmato l’incontro, che sembra essere stato cordiale e sereno. Il video diffuso sui social sta facendo impazzire i fan.

LEGGI ANCHE: — Chiara Ferragni, quella foto di Giulia De Lellis pubblicata per errore: cosa mostrava e perché è stata subito cancellata

Foto: Kikapress