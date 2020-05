Giulia De Lellis fa una gaffe sulla visiera anti virus

Non c’è pace nemmeno per Andrea Damante, che in una Instagram Stories si è fatto pizzicare in auto mentre guida con Tony Effe senza cintura di sicurezza, scatenandosi con la musica…

Il commento a riguardo è arrivato da parte di Deianira Marzano che, facendo notare la gaffe dell’ex tronista ha dato il via alle polemiche dicendo: “Pensano di essere trasgressivi. Non lo sanno che nel 2020 non solo sono antichi, ma sono anche due incivili!”

foto: Kikapress