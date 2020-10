Giulia De Lellis pubblica un adv con Manuele Mameli

Di fronte a questo video però una parte dei follower di Giulia si è ribellata, accusandola di prenderli in giro:

“In pratica il trucco sopra altro trucco? Speriamo nessuno lo prenda da esempio questo video“, scrive una follower, seguita da altri sullo stesso tono: “Quanta ipocrisia. Prima fai le stories dicendo che non nascondi le tue imperfezioni e poi non ti mostri struccata. Capisco che è un video sponsorizzato ma penso sia più veritiero pubblicizzare questi prodotti su pelli imperfette piuttosto che su visi di porcellana“, e anche “Davvero brutto questo video…non si può vedere truccata fare una skincare… e tutto innaturale, solo per fare pubblicità al prodotto“, “Giulia capisco vergognarsi di mostrare la pelle piena di acne ma questo video nn si può guardare! Hai una base truccata. Non prenderci in giro. Ti seguo con tanto affetto ma qua hai toppato! Mi spiace che uno come Manuele mameli si presti a ste pagliacciate. Mostra la pelle! Si coraggiosa. Basta cn filtri. Come facciamo a credere ai prodotti (…) se chi li prova si trucca sotto. !!!! Zero credibilità“