Amuchina a peso d'oro, ma si può fare anche a casa

Giulia De Lellis ha ricordato tutte le indicazioni del Ministero della Salute, raccomandando a chi la segue dalla Lombardia di non andare in ospedale in caso di sintomi ma di chiamare l’1500, di lavarsi spesso le mani e di utilizzare mascherine adatte e non quelle di semplice carta (ha messo anche il codice delle mascherine in questione).