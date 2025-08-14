Gita fuori porta Milano con brivido? La Terrazza del Brivido che ti fa camminare nel vuoto — non crederai ai tuoi occhi!
Ma tu lo sai che a poco più di due ore da Milano c’è un luogo magico sospeso tra acqua e cielo? Un posto meraviglioso dove basta fare un solo passo per sentire l’adrenalina salire mentre si sfida il vuoto con una vista che abbraccia paesaggi mozzafiato e tramonti da cartolina. Scopri con noi dove si trova la “Terrazza del Brivido”!
Photo Credits: Shutterstock
Dove si trova la Terrazza del Brivido
La Terrazza del Brivido si trova a Pieve di Tremosine, in provincia di Brescia, ed è parte dell’Hotel Paradiso. Sospesa a 350 metri d’altezza, regala una prospettiva unica sul Lago di Garda e sulle montagne circostanti, rendendosi perfetta per una fuga emozionante dal caos cittadino.
Photo Credits: Shutterstock
La Terrazza del Brivido si trova in uno dei borghi più belli d’Italia
Tremosine, comune dove si trova la Terrazza del Brivido, è inoltre inserito nella lista dei “borghi più belli d’Italia” e il suo territorio spazia dai 65 ai quasi 2.000 metri di quota, dalle acque scintillanti del lago alle vette prealpine.
Photo Credits: Shutterstock
Un panorama spettacolare, a 360 gradi
Dalla “Terrazza del Brivido” è possibile ammirare il Monte Campione, tratti della Gardesana e, nelle giornate limpide, Sirmione e comuni della provincia di Verona. Uno scenario che sembra dipinto, dove ogni scorcio diventa un momento da incorniciare.
Photo Credits: Shutterstock
Un’esperienza da vivere al tramonto
Oltre alla vista mozzafiato, la Terrazza del Brivido diventa magica al calare del sole. Abbinare un aperitivo al tramonto rende la visita ancora più speciale, facendo sì che una semplice gita si trasformi in un ricordo indimenticabile.
Photo Credits: Shutterstock