In arrivo i Giorni della Merla 2026, che tempo farà a Roma? Potrebbe accadere davvero

Anno dopo anno, alla fine di gennaio tornano i giorni della merla e, con loro, la domanda fondamentale: farà davvero freddo come la tradizione impone? Succederà anche nel 2026? In tutta Italia e soprattutto a Roma, ci si aspetta freddo intenso ma il clima un po’ anomalo degli ultimi anni potrebbe tristemente ripetersi. Tra leggenda popolare e dati scientifici delle vere previsioni meteo, che tempo farà davvero il 29, 30 e 31 gennaio 2026?

LEGGI ANCHE: ‘la Repubblica. Una storia di futuro’, al Mattatoio di Roma la mostra per i 50 anni del quotidiano

Photo Credits: Shutterstock