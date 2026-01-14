In arrivo i Giorni della Merla 2026, che tempo farà a Roma? Potrebbe accadere davvero
Anno dopo anno, alla fine di gennaio tornano i giorni della merla e, con loro, la domanda fondamentale: farà davvero freddo come la tradizione impone? Succederà anche nel 2026? In tutta Italia e soprattutto a Roma, ci si aspetta freddo intenso ma il clima un po’ anomalo degli ultimi anni potrebbe tristemente ripetersi. Tra leggenda popolare e dati scientifici delle vere previsioni meteo, che tempo farà davvero il 29, 30 e 31 gennaio 2026?
Cosa sono i giorni della merla
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I Giorni della Merla indicano tradizionalmente il 29, 30 e 31 gennaio, considerati i più freddi dell’anno. La credenza nasce da antiche leggende popolari legate al merlo e viene usata, ancora oggi, come simbolico spartiacque dell’inverno e presagio dell’arrivo della primavera.
Roma e gennaio 2026: un inverno meno rigido del previsto
Le analisi meteo di metà gennaio mostrano che su Roma e sul Centro Italia le temperature saranno sopra la media stagionale. L’inverno 2026, almeno finora, appare più instabile che veramente freddo, con piogge frequenti e assenza di vere e proprie ondate gelide. Un quadro che sembra smentire la tradizione.
I Giorni della Merla saranno davvero i più freddi?
Secondo le proiezioni, però, un lieve calo termico potrebbe arrivare proprio a ridosso dei Giorni della Merla, ma senza gelo intenso. A Roma si parla di valori in diminuzione ma ancora relativamente miti, più vicini a un clima tardo-autunnale che al cuore dell’inverno.
Dopo il 31 gennaio: il freddo può arrivare dopo
Paradossalmente, eventuali masse d’aria più fredde potrebbero farsi sentire solo dopo i Giorni della Merla, a inizio febbraio. Uno scenario che ribalta la leggenda ma conferma quanto il clima attuale sia sempre meno prevedibile, anche nei suoi simboli più radicati.
