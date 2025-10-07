Giornate FAI d'Autunno 2025: tutti i luoghi aperti a Roma l'11 e il 12 ottobre
Torna in tutta Italia e anche a Roma la grande festa del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgeranno le Giornate FAI d’Autunno 2025, l’evento diffuso organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Per questa quattordicesima edizione, il pubblico potrà scoprire oltre 700 luoghi eccezionali di tutta Italia – tra palazzi storici, giardini segreti, aree archeologiche e dimore private – grazie ai volontari e ai Gruppi FAI Giovani. A Roma e dintorni apriranno le porte siti solitamente inaccessibili, offrendoci un’occasione unica per conoscere e sostenere la missione del FAI. Partecipare significa infatti contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio italiano.
Photo Credits: Shutterstock
Casino Giustiniani Massimo al Laterano
Tra l’Esquilino e il Laterano c’è un gioiello poco conosciuto: il Casino Giustiniani Massimo, costruito tra il 1605 e il 1618 per volere del marchese Vincenzo Giustiniani come residenza di otium. L’interno, arricchito nell’Ottocento da affreschi ispirati alla Divina Commedia, all’Orlando Furioso e alla Gerusalemme Liberata, fu realizzato dal gruppo dei pittori Nazareni, maestri del romanticismo tedesco. Durante le Giornate FAI sarà possibile visitare il giardino, le sale letterarie e il salone pompeiano, grazie a un percorso curato dal Gruppo FAI Ponte tra Culture.
Villa Taverna Parisi-Borghese
Nel cuore dei Castelli Romani, a Monte Porzio Catone, si apriranno eccezionalmente le porte della splendida Villa Taverna Parisi-Borghese (la visita è su prenotazione). Dimora privata tra le più eleganti ville tuscolane, la residenza è famosa anche per essere stata set cinematografico di opere di Vittorio De Sica e Franco Zeffirelli. Normalmente inaccessibile, la villa offrirà ai visitatori un viaggio tra architetture nobiliari, giardini panoramici e storia familiare, in uno dei paesaggi più suggestivi dei colli romani.
Semenzaio e Clivo di Villa Celimontana
Nel cuore del Celio, il Semenzaio Comunale di San Sisto custodisce un patrimonio botanico di oltre 130.000 elementi vegetali. Fondato nel 1810 e rilanciato nel 1926 dal paesaggista Raffaele De Vico, il vivaio è oggi un luogo strategico per la cura del verde urbano. Durante le Giornate FAI si potrà accedere alle serre in ferro e vetro e passeggiare tra piante rare e ornamentali provenienti da tutto il mondo, come azalee, orchidee, jacarande e ginko biloba.
Photo Credits: Shutterstock
Villa Gregoriana a Tivoli
A soli 30 minuti da Roma, la Villa Gregoriana di Tivoli rappresenta un capolavoro del verde romantico ottocentesco. Voluta da Papa Gregorio XVI nel 1832, nasce dall’imponente opera di deviazione dell’Aniene e dall’invenzione della Cascata Grande, seconda in Italia per altezza. Oggi, grazie al FAI, i visitatori possono riscoprire sentieri, templi romani, reperti archeologici e specie arboree immerse nella natura più rigogliosa.
Photo Credits: Shutterstock
Come iscriversi al FAI per partecipare alle Giornate FAI d'Autunno 2025
Iscriversi al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano permette di accedere a visite esclusive e ingressi prioritari, sostenendo la tutela del patrimonio artistico e naturale italiano. È possibile farlo in pochi minuti sul sito fondoambiente.it, scegliendo la formula più adatta (singolo 39€, coppia 60€, giovani under 35 15€, famiglia 66€, sostenitore 80€) o direttamente in loco durante le giornate d’autunno. Un piccolo gesto per entrare in una comunità che custodisce la bellezza d’Italia
Photo Credits: Shutterstock