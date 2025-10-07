Giornate FAI d'Autunno 2025: tutti i luoghi aperti a Roma l'11 e il 12 ottobre

Torna in tutta Italia e anche a Roma la grande festa del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgeranno le Giornate FAI d’Autunno 2025, l’evento diffuso organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Per questa quattordicesima edizione, il pubblico potrà scoprire oltre 700 luoghi eccezionali di tutta Italia – tra palazzi storici, giardini segreti, aree archeologiche e dimore private – grazie ai volontari e ai Gruppi FAI Giovani. A Roma e dintorni apriranno le porte siti solitamente inaccessibili, offrendoci un’occasione unica per conoscere e sostenere la missione del FAI. Partecipare significa infatti contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio italiano.

Photo Credits: Shutterstock