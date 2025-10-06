Giornate FAI d'Autunno 2025: tutti i luoghi aperti a Milano l'11 e il 12 ottobre
Torna per la 14a edizione l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, sarà una grande festa diffusa dedicata al patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. In oltre 350 città italiane apriranno al pubblico più di 700 luoghi straordinari, spesso inaccessibili o poco conosciuti, grazie all’impegno dei volontari FAI e dei giovani apprendisti ciceroni. L’iniziativa, parte della campagna “Ottobre del FAI” e invita cittadini e turisti a riscoprire la bellezza del territorio del nostro Paese, sostenendo al tempo stesso le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso una donazione libera o l’iscrizione al FAI. Anche Milano partecipa con una selezione di siti che raccontano secoli di storia, architettura e innovazione.
Photo Credits: Shutterstock
Giornate Fai a Milano: visita Palazzo Litta
Su Corso Magenta, Palazzo Litta è uno degli esempi più raffinati del barocco lombardo. Costruito nel XVII secolo e ampliato nel Settecento, il palazzo affascina per le sue decorazioni sontuose e per gli interni ricchi di affreschi e stucchi. Oggi ospita gli uffici milanesi del Ministero della Cultura e apre le sue porte in via eccezionale durante le Giornate FAI. Un’occasione unica per scoprire sale storiche, cortili e scalinate monumentali.
Photo Credits: Shutterstock
Casa Corbellini Wassermann
Capolavoro del razionalismo milanese, la Casa Corbellini Wassermann fu progettata da Piero Portaluppi tra il 1934 e il 1936. Celebre per l’equilibrio tra rigore geometrico e preziosità dei materiali, l’edificio è oggi sede della Galleria Massimo De Carlo, che ne ha saputo rispettare e valorizzare l’identità architettonica. L’ingresso sarà riservato agli iscritti FAI.
Torre Gioia 22
Con i suoi 121 metri di altezza, la Torre Gioia 22, nota anche come “Scheggia di vetro”, è uno dei simboli della Milano contemporanea. Situata nel cuore del distretto di Porta Nuova, rappresenta un esempio di architettura sostenibile e di riuso adattivo di aree ex industriali. Durante le Giornate FAI sarà possibile salire al piano panoramico, da cui ammirare una vista mozzafiato sul nuovo skyline cittadino, e scoprire i segreti tecnologici di un edificio a emissioni quasi zero.
Photo Credits: Shutterstock
Palazzo Mondadori a Segrate
A Segrate, alle porte di Milano, il Palazzo Mondadori è una delle opere più iconiche dell’architetto Oscar Niemeyer. Costruito negli anni Sessanta, colpisce per la sua maestosa facciata sospesa ad archi e per l’equilibrio tra cemento, vetro e paesaggio. Il complesso è immerso in un parco disegnato da Pietro Porcinai, maestro del giardino moderno. Le visite sono consentite solo su prenotazione.
Photo Credits: Shutterstock
Come iscriversi al FAI per partecipare alle Giornate FAI d'Autunno 2025
Per partecipare alle visite è consigliata una donazione libera o l’iscrizione al FAI, che garantisce accesso prioritario e aperture esclusive. È possibile iscriversi online sul sito fondoambiente.it
Photo Credits: Shutterstock