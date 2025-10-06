Giornate FAI d'Autunno 2025: tutti i luoghi aperti a Milano l'11 e il 12 ottobre

Torna per la 14a edizione l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. L’evento, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, sarà una grande festa diffusa dedicata al patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. In oltre 350 città italiane apriranno al pubblico più di 700 luoghi straordinari, spesso inaccessibili o poco conosciuti, grazie all’impegno dei volontari FAI e dei giovani apprendisti ciceroni. L’iniziativa, parte della campagna “Ottobre del FAI” e invita cittadini e turisti a riscoprire la bellezza del territorio del nostro Paese, sostenendo al tempo stesso le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso una donazione libera o l’iscrizione al FAI. Anche Milano partecipa con una selezione di siti che raccontano secoli di storia, architettura e innovazione.

Photo Credits: Shutterstock