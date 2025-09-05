Brera, l’anima nascosta di Giorgio Armani

Giorgio Armani ha lasciato un patrimonio stimato fra 11 e 13 miliardi di euro, insieme a un gruppo solido e indipendente, non quotato in Borsa, con oltre 2,3 miliardi di fatturato nel 2024 e quasi 570 milioni di euro in liquidità. Per garantire continuità, già nel 2016 aveva istituito una fondazione e predisposto uno statuto con regole stringenti, che bloccano acquisizioni e un’eventuale quotazione almeno per altri cinque anni. L’eredità è affidata alla sorella Rosanna, alle nipoti Silvana e Roberta, al nipote Andrea Camerana e all’amico e collaboratore storico Pantaleo Dell’Orco, tutti già inseriti nei vertici aziendali.

Foto: Shutterstock