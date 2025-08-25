I “gioielli nascosti” di Roma, la classifica di The Guardian sui posti da visitare che i turisti non conoscono
Roma è bella tutta, dalla A alla Z. La Città Eterna – chi la vive lo sa bene – non è solo Colosseo, Fontana di Trevi e Vaticano. La Capitale nasconde infatti alcuni angoli segreti e affascinanti che spesso sfuggono ai percorsi turistici più battuti. Il quotidiano britannico The Guardian ha stilato una classifica dei luoghi meno conosciuti della Capitale, ma ricchi di storia, bellezza e autenticità. Andiamo a scoprirli insieme.
Giardini dell’Orto Botanico
Partiamo dalle pendici del Gianicolo, dove l’Orto Botanico rappresenta un’oasi verde di 12 ettari con oltre tremila specie vegetali. Ruscelli, serre tropicali e rare piante regalano ai visitatori un vero e proprio rifugio di pace nel cuore della città, in un luogo dove il tempo rallenta e la natura si fonde con la storia.
Chiesa di San Pietro in Montorio
Sempre al Gianicolo, la Chiesa di San Pietro in Montorio offre una vista mozzafiato su Roma. Qui sorge il Tempietto del Bramante, un capolavoro rinascimentale e un simbolo dell’architettura classica moderna.
Il cimitero dei Poeti
Accanto alla Piramide Cestia, il Cimitero Acattolico di Roma – detto anche “cimitero dei Poeti” è un luogo suggestivo e malinconico. Tra le lapidi avvolte dall’edera e i cipressi secolari riposano personaggi come Keats, Gramsci e Gadda. Un angolo di pace e poesia, perfetto per chi vuole scoprire la Roma più intima e riflessiva.
Palazzo Altemps
A pochi passi da Piazza Navona c’è Palazzo Altemps, un luogo che ospita una ricca collezione di sculture greco-romane. L’eleganza rinascimentale del palazzo si intreccia con affreschi e statue che raccontano secoli di storia. Un autentico scrigno d’arte, che racconta la Roma più raccolta e raffinata.
