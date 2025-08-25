I “gioielli nascosti” di Roma, la classifica di The Guardian sui posti da visitare che i turisti non conoscono

Roma è bella tutta, dalla A alla Z. La Città Eterna – chi la vive lo sa bene – non è solo Colosseo, Fontana di Trevi e Vaticano. La Capitale nasconde infatti alcuni angoli segreti e affascinanti che spesso sfuggono ai percorsi turistici più battuti. Il quotidiano britannico The Guardian ha stilato una classifica dei luoghi meno conosciuti della Capitale, ma ricchi di storia, bellezza e autenticità. Andiamo a scoprirli insieme.

Photo Credits: Shutterstock