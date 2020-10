Parole forti e incisive quelle che aveva scelto per commentare la scelta di partecipare all’evento:

“La nostra vita non è più importante di altre anche se pensiamo e crediamo d’aver fatto delle ottime cose o che le nostre scelte siano quelle giuste. Vivere portando un progresso in sé stessi e negli altri senza distruggere qualcuno o qualcosa. Per questo dobbiamo batterci. Basta discriminare! Il nostro tempo non è eterno e spero che qualcuno se ne renda conto. Basta giudicare! Possiamo esprimere un nostro pensiero ma senza offendere. Siamo liberi di non condividere ma dobbiamo rispettarci. Io sono qui perché vi rispetto e continuerò a rispettarvi”.