Massimo Giletti tuona contro Roberto Burioni

Giletti ha chiesto un commento anche ad Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio: “Non c’è la cultura della comunicazione medico scientifica. Abbiamo del personale bravissimo, ma chi comanda la sanità spesso non sa parlare ai cittadini e dice cose spesso in contraddizione con i colleghi e con se stesso. È un disastro per la credibilità della cosiddetta scienza di potere, non per la scienza che ci sta preparando vaccini e cure”.

Foto: Kikapress