Gianni Morandi e la gaffe sui gerani su Instagram

Vacanze rigorosamente italiane per Gianni Morandi che insieme all’inseparabile Anna sta visitando in lungo e in largo lo Stivale. Il cantante ha fato tappa in Abruzzo e ha condiviso una foto con alle spalle un struttura quasi completamente ricoperta di fiori. Ma pare che il suo pollice verde abbia toppato, non riconoscendo le piante che ha con tanta passione ed entusiasmo immortalato.

Foto: Kikapress