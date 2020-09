Gianaluca Vacchi criticato su Instagram

Il video pubblicato da Gianluca Vacchi è davvero molto breve ma è bastato per far nascere una nuova polemica. Le immagini ritraggono l’imprenditore bolognese e la fidanzata, Sharon Fonseca, a terra in ginocchio. Lui indossa vestaglia e pigiama, mentre lei – incinta della loro prima figlia – è coperta solo da una camicia.

Foto: Kikapress