Gianluca Vacchi lancia una sfida social che terrà occupati diversi utenti.

È noto che molti utenti sui social intrattengano e si intrattengano mettendo in mostra “talenti” spassosi, sebbene totalmente inutili. Negli ultimi anni abbiamo visto le più svariate challenge replicarsi sui profili di Vip e utenti comuni: alcune impegnative, altre per beneficenza, altre ancora, purtroppo, pericolose. E poi ci sono sfide che hanno il solo obiettivo di divertirsi a far ridere.

Tuttavia, in quarantena i video demenziali sono sicuramente un ottimo antidoto per la noia. Gianluca Vacchi, coperto solo da un asciugamano, propone uno sketch che ha strappato una risata un poco maliziosa ai suoi follower. Cosa sta avvenendo lì sotto, a ritmo di musica?

