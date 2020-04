Magalli vs D'Urso

Ha sollevato numerose critiche quell’Eterno Riposo recitato in diretta televisiva su Canale5 per i deceduti di coronavirus. A criticare la scelta di Barbara D’Urso, che ha pregato davanti alle telecamere con Matteo Salvini, anche Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti Vostri ha attaccato la collega, per l’ennesima volta.

Foto: Kikapress