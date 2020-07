Nuove polemiche tra Adriana Volpe e Magalli

La reazione di Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe non è piaciuta al popolo del web, che gliene ha dette di tutti i colori.

“C’è chi conduce un programma tutto suo e c’è chi rosica nei social sperando in genocidi di gente non della sua razza, chi sta meglio cara Rita?”, ha twittato ad esempio un utente facendo riferimento ad alcune dure prese di posizione espresse dalla Dalla Chiesa in passato.

E ancora: “Complimenti signora Dalla Chiesa per il rispetto che mostra nei confronti di una collega”.

La risposta di Rita Dalla Chiesa è stata molto semplice e risentita: “Ma si scandalizzi per le cose serie…. non per una risata!!!!!!”

foto: Kikapress