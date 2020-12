C’è un ma, però: nei video riguardanti il momento in cui Giacomo Urtis è stato accusato di aver pronunciato quella bestemmia non c’è nulla…

In un primo momento, infatti, lo si sente soltanto parlare del tempo insieme a Dayane, lamentandosi tranquillamente del fatto che “pioverà fino a domenica”. In un altro momento, invece, ha semplicemente commentato il balletto dei coinquilini con un “Io amooooo” gridato a gran voce. Sarà questa sua esclamazione ad essere stata scambiata per una imprecazione blasfema?

Giacomo non ha detto assolutamente nulla di che in veranda. Questa era l'unica parte in cui era lì, poi prima era fuori e dopo questa scena è ri-uscito. Nessuna bestemmia.

Non abboccate al primo account che scrive una cosa, soprattutto se è l'unico. 😉#gfvip pic.twitter.com/rAWxAjVX82 — Battitrice Libera (@rainbow20202020) December 10, 2020

🚨NIENTE NON HA BESTEMMIATO ,FALSO ALLARME🚨 🕯🕯🕯🕯🕯Ora preghiamo solo che scappi una bestemmia ai nuovi entrati🕯🕯🕯🕯🕯#GFVIP https://t.co/xTDKqS87Ct — zorzando✨ (@vuoi_condurretu) December 10, 2020

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy