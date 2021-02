Televoto in panne per il Grande Fratello Vip: gli utenti su Twitter fanno notare che non è possibile votare chi far uscire tra Stefania Orlando e Giulia Salemi nè dal sito, nè dall’app e nemmeno via SMS

“Sono 14 ore che non va il TELEVOTO nè da sito, nè app, nemmeno via SMS al 477.000.2 Annullatelo” scrive un utente su Twitter.

