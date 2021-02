Questa sera verrà proclamato il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello e in ballo ci sono Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. A far discutere il popolo social, è il fatto che Dayane uscita dal confessionale, ha fatto capire a Rosalinda di essere in testa alle votazioni.

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy