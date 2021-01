Cecilia Capriotti deve avere più di un sassolino nella scarpa. L’ex concorrente del GfVip è un fiume in piena e ha una parola per tutti, compreso per la tata di Tommaso Zorzi.

Dopo Maria Teresa Ruta (definita una strega) a finire sotto il fuoco di parole di Cecilia Capriotti è stata la tata di Tommaso Zorzi con la quale ha litigato su Twitter.

Crediti foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset