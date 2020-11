GFVip, la regia censura la contessa De Blanck

Le rivelazioni di Brosio erano state confermate in parte anche da Andrea Zelletta, uscito per qualche giorno dalla casa per motivi personali. Nella scorsa puntata, però, solo il primo ha ricevuto un provvedimento disciplinare, finendo al televoto, ma Signorini – dopo le rimostranze del giornalista – ha assicurato che anche Andrea non la passerà liscia.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy