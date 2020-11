Non ha risposto esplicitamente, ma Flavia Vento non ha preso bene le dichiarazioni di Francesco Oppini su di lei al GF Vip. La showgirl, che ha lasciato la casa più spiata di Italia a 24 ore dal suo ingresso, sta condividendo numerosi post di utenti indignati per quanto avvenuto nel reality show. Parole pesantissime quelle del figlio di Alba Parietti, che per molti dovrebbero essere punite con la squalifica.

LEGGI ANCHE: — Alba Parietti commenta le frasi infelici di Francesco Oppini

foto: Kikapress/ per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy