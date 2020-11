Al GF Vip le discussioni non avvengono solo nella casa di Cinecittà ma anche in studio, durante la puntata. Di scontri infuocati nel corso della diretta ne abbiamo visti già parecchi, come quelli che hanno avuto come protagonista Antonella Elia ad esempio. Ma anche gli ex concorrenti, quelli eliminati che commentano le vicende degli ex coinquilini, non risparmiano critiche, accuse, polemiche. E lunedì scorso, pare che si sia sfiorata una vera e propria rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi.

