Sguardo da paperina e una lingua tagliente: Antonella Elia è l’opinionista ‘cattiva’ del GfVip. Non le sfugge nulla e per essere certe di non scordarsi le cose, appunta tutto su di un taccuino.

LEGGI ANCHE: — Gf Vip cachet concorrenti, quanto guadagnano i Vip per ogni puntata: cosa ha svelato Alfonso Signorini

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset